Ainda Estou Aqui (e no Oscar e também no mundo todo)

Estamos em dezembro de 1979, em uma UTI de um hospital de Campinas, São Paulo. Um rapaz de vinte anos, imóvel, em pânico, e com a quinta vertebra cervical quebrada depois de um mergulho em um lago, conversa com sua mãe:

- Mãe, eu vou voltar a andar?

- Eu não sei, filho. Acho que não.

- Mas e o violão, mãe? E a faculdade? Como é que eu vou fazer?

- Você vai dar um jeito filho. Aliás, um jeito só, não. Vários. Você vai escrever um livro sobre o acidente, e esse livro vai se chamar 'Feliz Ano Velho'. Você vai mudar a vida de muita gente e vai ser um sucesso.

Depois disso, você vai se estabelecer como um grande escritor e vai ganhar prêmios, apresentar programas, fazer pecas de teatro, trabalhar em jornais.

- Mas e o violão, mãe? E a minha vida?

- A sua vida vai continuar, filho. Sem o violão, mas com muitas outras coisas.

- Mas e as garotas, mãe?

- As garotas vão continuar gostando de você, filho.

- Mas será que eu vou poder ter filhos?

- Vai, sim, Marcelo. Você vai ter dois filhos. Joaquim e Sebastião.

- Você tem certeza?

- Tenho certeza.

- E você não sabe.

- O que?

- Além da sua história, você também vai contar a minha.

- Como assim, mãe?

- Você vai escrever outro livro, esse chamado Ainda Estou Aqui. Vai falar de como eu lidei com o assassinato do seu pai, de como lutei pelo atestado de óbito dele, de como criei você e suas irmãs sozinha, de como me formei em direito aos 47 anos, e de como você achou importante, diante da minha falta de consciência por causa do Alzheimer, me dar uma voz que eu já não tinha.

- Mas como é que você sabe de tudo isso, mãe?

- Porque hoje a minha vida está no Oscar, filho.

- Isso não existe, mãe. Que Oscar?

- Sim, Marcelo. O livro virou filme. Eu agora eu estou mais famosa que você.

- Você está falando isso só para me agradar.

- Não estou, não. Ainda estou aqui colocou a ditadura brasileira no mundo inteiro, meu filho. E o título ficou bonito em todas as línguas: Im still here; Je suis encore la; Io sono ancora qui.

- Acho que você tomou alguma coisa, Eunice Paiva. Não é possível.

- Não tomei nada. Pergunta para Fernanda Torres. Ela também já sabe de tudo que eu estou te contando. Por minha causa, ela virou uma estrela internacional, filho.

- Está bem, mãe. Vou fingir que eu acredito. Você está falando isso porque eu estou aqui nessa cama de hospital. Mas e o violão, mãe?

- Ah, filho. esquece isso. Vamos concentrar na torcida, pelo filme e pela Nanda. Aliás, estou amando as roupas dela. E as unhas naturais? Chiquérrima. Ah, uma última coisa, filho: o violão não vai rolar mesmo, mas talvez você tenha talento para gaita.

Bom Oscar para vocês, gente.