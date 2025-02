O que causa vagina flácida? Spoiler: vida sexual 'agitada' não é problema

Após a menopausa, a mulher pode notar uma atrofia por causa da diminuição de hormônios, o que provoca um estreitamento do tubo vaginal e a redução da lubrificação

Sinais de flacidez

Existem dois tipos de flacidez, a interna e a externa.

Na interna há uma ampliação do diâmetro do tubo vaginal. Com isso, a vagina pode reter ar durante o sexo. Após a retirada do pênis, esse ar é liberado, dando a impressão de um flato vaginal.

Outro sinal de flacidez vaginal é a incontinência urinária, devido a esforços como caminhar, se levantar da posição sentada, carregar peso ou tossir.

Durante o sexo, porém, é difícil perceber a flacidez vaginal, pois toda a parte sensorial da mulher está na entrada da vagina —onde a musculatura a mantém mais fechada.