Quando a droga afeta o tesão: os riscos e as sensações do sexo químico

A consultora Karina*, 32, de São Paulo, experimentou, recentemente, a sensação de fazer sexo sob o efeito do ecstasy. "Eu já tinha costume de transar depois de fumar maconha, e de beber, o que já aflora bastante o tesão, mas nada se compara à sensação que tive desta vez", afirma.

Ela conta que foi durante uma festa na praia que rolou a experiência, com dois caras que conheceu no local. "Começamos a nos tocar enquanto dançávamos, e logo já estávamos os três dentro da água. Não consigo explicar o tamanho do tesão. A intensidade era tanta, que nem me preocupei com as pessoas ao nosso redor", diz.

A sensação luxuriosa descrita por Karina explica o que leva milhares de pessoas no mundo todo a usar entorpecentes como afrodisíacos, prática batizada de chemsex (do inglês: chemical sex, sexo químico, em tradução literal). O objetivo dessa associação é potencializar, além do prazer, o desejo de fazer sexo por muito mais tempo.