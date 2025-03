Sem afobação! 10 dicas simples para entregar um sexo oral de respeito

Atenção aos sinais

Conheça o corpo da parceira: cada mulher é única e sente prazer de maneira diferente.

Não tenha vergonha de perguntar onde ela sente mais prazer, como prefere ser tocada e com que velocidade e pressão.

Use os dedos como aliados, simulando penetração vaginal ou anal.

Estimule com sutileza: o clitóris é sensível, e estimulá-lo com muita força ou com movimentos repetitivos pode causar uma sensação dolorosa na mulher.

Comece beijando ou tocando as zonas erógenas, como seios, mamilos, parte interna da coxa e vulva.