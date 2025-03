Ela rompeu com religião e se viu em outra 'missão': controlar o tesão

Mirela tem 34 anos, é psicóloga e sexóloga. Depois que passou a compreender os processos psíquicos, aprendeu a ouvir as pessoas em suas mais profundas necessidades e aprofundou-se nos estudos sobre sexualidade, viu desabar suas crenças mais comuns sobre normalidade e entendeu que nenhum sintoma pode ser interpretado com superficialidade. Além disso, Mirela se viu obrigada a romper com alguns dogmas da religião da qual é adepta, visto que passaram a não fazer mais nenhum sentido em sua vida.

"Eu entendo que as religiões professam ideais sobre o comportamento das pessoas, nas mais diversas esferas, e assim também o é com a sexualidade, não tem muito jeito. Cabe aos fiéis refletir que parte cabe na sua vida e no seu projeto pessoal. Caberia aos religiosos leituras contextuais com profundidade sobre o que de fato é importante professar nesse campo, a partir de textos antigos. Humanidade, amorosidade, dignidade, respeito, ética. Infelizmente sabemos o quanto muitas religiões viraram campo de debates políticos e hegemônicos, onde a disciplinarização dos corpos serve ao preconceito, à desigualdade, à crueldade e à ignorância."

Foi numa Igreja bastante repressiva quanto ao comportamento sexual, principalmente feminino, que Mirela incorporou a terrível mania de controle sobre o prazer, do que pode ou não escapar de suas mãos. No entanto, após descobrir-se como um ser desejante, ela compreendeu que não cabia mais num enquadramento tão sufocante. Foi assim que acabou experimentando o sexo antes do casamento e enveredando para uma profissão "questionável", segundo os padrões esperados por todos à sua volta.