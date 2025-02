'The CAT': a técnica que pode turbinar o seu orgasmo na cama

A maioria das mulheres só atinge o orgasmo quando há estimulação do clitóris. Se levarmos essa estatística em conta, podemos concluir que o papai-mamãe, a posição sexual mais convencional de todas, dificilmente é responsável pelo clímax feminino.

Afinal, embora a penetração seja profunda, o clitóris recebe pouco estímulo —e as mãos do homem sequer podem dar uma ajudinha, já que precisam manter o equilíbrio ou segurar as pernas da parceira.

Mas o The Cat pode ajudar. O que é isso?

Trata-se de uma estratégia batizada de Técnica do Alinhamento Coital ("The CAT", em inglês) que é relativamente simples: basta o homem se posicionar um pouco mais acima do corpo da parceira, posicionando os ombros na altura do queixo dela.