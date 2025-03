5 dicas certeiras para levar o melhor da masturbação para o sexo a dois

A masturbação praticada sozinha é uma excelente ferramenta de autoconhecimento e de descoberta de prazer. A dois, pode elevar ainda mais o nível de intimidade sexual entre o casal.

Não são poucas as mulheres, porém, que esperam que os parceiros as estimulem da mesma maneira com que costumam se tocar - inclusive nos mesmos pontos e com ritmo, intensidade e velocidade semelhantes. Para que essas expectativas sejam atendidas, por que não seguir algumas sugestões de especialistas ouvidos por Universa?

5 dicas para levar o aprendizado com a masturbação para a relação a dois

1. Abra o jogo

Essa dica parece óbvia, mas muitas mulheres ainda esperam que o parceiro se dê conta de suas preferências no sexo. Uma boa pergunta para puxar o assunto é: "O que você pensa sobre masturbação e como seria possível explorarmos isso na nossa relação sexual?".