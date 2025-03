Fazer chuca é seguro? Como é a limpeza que evita sujeira no sexo anal

Introduza a ducha no ânus. Se sentir dor ou desconforto, não prossiga. Sente no vaso sanitário e faça o movimento de expulsão dos resíduos. Se na primeira vez a água sair limpa, pare imediatamente. Caso contrário, faça mais duas ou três vezes.

Com qual frequência fazer a chuca?

A chuca deve ser feita duas horas antes da prática do sexo anal e não existe regra para quantas vezes ela pode ser feita. Porém, a comunidade médica não aconselha que seja feita com regularidade para não desequilibrar o funcionamento do intestino.

Fazer a chuca não é necessário para manter a saúde intestinal. O intestino tem uma capacidade natural de limpeza. Alimentação saudável, ingestão adequada de água e prática regular de atividades físicas são hábitos que mantêm seu pleno funcionamento.

A lavagem anal antes do sexo é um hábito muito pessoal. Tem pessoas que se sentem mais confortáveis e higienizadas, mas é importante frisar que não é um procedimento necessário ou obrigatório. Na prática clínica, utiliza-se apenas para alguns exames.

Se a pessoa conhece o metabolismo do próprio corpo, não tem a sensação de evacuação incompleta e as fezes são consistentes, ela consegue inclusive programar o momento ideal para ter a relação sexual e praticar o sexo anal. Logo após fazer cocô, o reto (final do intestino grosso onde as fezes ficam acumuladas) e o canal anal ficam completamente vazios e vai demorar algumas horas para que um novo conteúdo fecal chegue até a região.