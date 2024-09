Saiba como a fisioterapia pélvica pode ajudar na gravidez, sexo e menopausa

É trabalho dele também a função de continência urinária e fecal, fechando o canal da uretra, do ânus e da vagina. "Quando está enfraquecido, o que é comum com o aumento do peso sobre a pelve, a gente pode ter a incontinência urinária, e a parte anal também comprometida. Além da sensação de frouxidão da vagina, queixa de algumas mulheres no pós-parto", explica Carla.

A verdade é que estamos falando de músculos como quaisquer outros do nosso corpo, e que ajudam tanto em funções básicas como ir ao banheiro, sentar e levantar até funções mais avançadas, como ter orgasmos e parir.

Quais os benefícios de fortalecer o assoalho pélvico?

Na gestação, é um divisor de águas. Antes de engravidar, estamos falando do preparo do corpo para a jornada do gestar, fortalecendo os músculos pélvicos e prevenindo queixas na gestação. Durante as 40 semanas, a fisioterapia pélvica alivia desconfortos, melhora a consciência corporal e ajuda no preparo para o parto, independente da via escolhida (ou seja, não é só para quem desejar parto normal ou natural).

Após a gestação, a prática auxilia na recuperação da força e da função dos músculos pélvicos, prevenindo incontinência urinária e fecal, e prolapsos (quando os músculos do assoalho pélvico ficam estirados ou enfraquecidos para manterem os órgãos pélvicos em sua posição correta).

Mas já dissemos que vai além da gravidez. Durante a infância e a adolescência, a fisioterapia pélvica ajuda no desenvolvimento adequado dos músculos da região, promovendo consciência corporal. Na idade adulta, a ideia é fortalecer esses mesmos músculos para prevenir problemas futuros e melhorar a saúde íntima. Já na menopausa, a prática contribui para a manutenção da saúde pélvica, aliviando sintomas comuns dessa fase da vida.