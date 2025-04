'Minha filha tem doença rara que faz sua pele ficar salgada. Ela exala sal'

Alessandra Oliveira fala sobre a jornada de luta e resiliência que enfrenta desde que a filha Lorenna foi diagnosticada com uma doença rara. A história foi contada durante o novo episódio de 'Amar + Materna', programa apresentado por Mariana Kupfer, que vai ao ar toda segunda-feira no YouTube de Universa e toda sexta às 20h no Canal UOL.

Sua gravidez ocorreu normal, sem nenhuma intercorrência durante o parto e a filha nasceu dentro do esperado, em dezembro de 2023. Mas Alessandra é mãe de outras duas meninas, Isabele, de 18 anos, e Valentina, de 9, e sua experiência acendeu um alerta de que havia algo de errado acontecendo com Lorenna.

"Nos primeiros dias ela chorava muito, não conseguia mamar direito, e eu senti uma coisa estranha principalmente pelo choro", lembra.