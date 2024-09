Não é furto na Itália, mas exige attenzione: você já sofreu pocketing?

Junto com ghosting, situationship e quiet quitting amoroso, outro termo que tem ajudado a definir comportamentos dentro das relações é o pocketing —e embora não tenha a ver com furtos na Itália, exige attenzione - lembra do meme?

A palavra vem do inglês "pocket", que é "bolso". Pocketing seria algo como "colocar no bolso" ou "embolsar" a pessoa, que se traduz na atitude de esconder o parceiro romântico dos círculos sociais.

Essa atitude interfere na dinâmica da relação e pode despertar sentimentos negativos em quem sofre o problema, como solidão e baixa autoestima.