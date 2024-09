Como um homem chamado de Zé das Camisinhas fez 6/9 virar o Dia do Sexo?

Outro foco era tornar o sexo uma discussão natural. "A gente imaginou fazer uma data que realmente pudesse levar as pessoas a refletir, comentar, trazer o assunto para a luz, porque na época tinha muito essa questão do sexo no escuro, uma coisa errada, escondida", disse Domingos, hoje CEO da agência OD Brasil.

No mesmo embalo, o propósito também era conscientizar os brasileiros sobre sexo seguro e prevenção de IST (infecções sexualmente transmissíveis).

"As pessoas se assustaram muito com a aids, o uso do preservativo foi lá em cima. Depois com os tratamentos, as pessoas começaram a largar a mão", comenta Denis Araujo, 43, sócio-diretor da INALTEX e filho de José.

Domingos lembra que a reação à campanha foi grande e rápida. "As pessoas acharam muito divertido, criaram comunidades no Orkut, a adesão foi imediata. Infelizmente não era como hoje, com as redes sociais tão presentes. Provavelmente viraria um negócio muito maior."

O Zé das Camisinhas

Em 1969 — atenção aos números sugestivos —, José tinha uma empresa junto com os pais que comercializava preservativos. O produto vinha de uma fábrica em São Roque (SP), que também vendia para outras companhias colocarem suas marcas próprias.