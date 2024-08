'Maternidade é uma demolição', diz escritora mexicana que virá para a Flip

As obras também permeiam um questionamento comum àqueles que se embrenham na complexa (e deliciosa) missão de criar uma criança: a relação que estabelecemos com nossos pais. "Acredito que isso acontece porque são a referência mais imediata quando você está criando, essa necessidade de reescrever sua própria história com seus pais está ali o tempo todo", reflete.

Acolher a gestante

"Linea Nigra", o título, segue em latim na versão em português. O nome é uma referência à linha que se forma no abdome da mulher no período anterior e posterior ao parto e ajuda a nortear o bebê no caminho até o peito. No livro, ela envolve quem passou pela experiência da gravidez com a ternura e a dureza comuns do período.

"Ainda estou esperando a parte da magia e dos milagres. Até agora tem sido uma experiência bastante perturbadora", escreveu na gestação. "É difícil não se apaixonar por um ser do tamanho de um mirtilo", também afirmou.

Ali, se reflete sobre o fato que, além da dificuldade de concentração do período, há um desenvolvimento da habilidade de realizar múltiplas funções ao mesmo tempo. Enquanto amamentava, por exemplo, ela leu dezenas de livros "finos, para conseguir segurar com uma mão só" e tomou notas de tudo no celular. Quando teve mais tempo, transformou o material na própria obra.