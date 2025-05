'Vou para o céu?': as perguntas que meu filho fez antes de morrer afogado

Em outra pergunta feita pelo menino, uma semana antes do acidente, Isaac indagou a mãe se no céu tinha sushi.

"Eu disse que acreditava que tinham coisas muito melhores do que isso para comer. Ele ficou bem feliz e pensativo", recorda a mãe.

A sequência de perguntas feitas por Isaac foi compartilhada por Leilana no Instagram e já teve mais de 12 milhões de visualizações.

Outras mães me procuraram, compartilharam histórias muito parecidas e que não se conformam com a morte prematura dos filhos. Então eu tento ajudar diariamente mulheres, mães que perderam filhos e maridos.

Leilana Morauer

'Não podia sentir o luto'

Na época do acidente com Isaac, Leilana estava grávida de sete meses de seu segundo filho, Efraim, hoje com dois meses. Além da dor do luto pelo filho mais velho, a analista de marketing precisou lidar com o risco de um parto prematuro.