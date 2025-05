Separadas na maternidade há 40 anos: 'Vi fotos dela e falei: é minha filha'

Estava sedada a maior parte do tempo, mas me lembro de um homem se aproximar de mim, perguntar meu nome, o nome que seria dado à minha filha, minha idade e outros dados. Achei que era alguém do hospital, hoje entendo que tenha sido o sujeito que levou Bartira de mim, mas manteve seu nome, de origem indígena, o nome que iria batizá-la.

Inez Lorine

Pouco tempo após o nascimento, Inez foi informada de que a filha não tinha resistido e morreu, mas o corpo nunca foi mostrado a ela.

E, nos documentos de Bartira, consta que ela foi registrada como nascida em casa, apenas com o nome do pai adotivo na certidão. Até hoje, não há explicações claras sobre como a adoção aconteceu, mas elas acreditam que houve um desvio dentro do hospital.

É uma história de muito sofrimento, muita impotência, na época eu era de uma família muito humilde, foi algo muito triste para mim e não soubemos o que fazer.

Inez Lorine

Sobre os sentimentos em relação ao passado, Bartira é clara: "Eu não tenho nenhum tipo de ressentimento. Quando contei para minha mãe adotiva que havia feito o exame, ela disse que recebeu a criança na porta do hospital e que não houve roubo. Mas é uma história mal contada, sem clareza."

Como funciona o teste genético

Ricardo Di Lazzaro, geneticista e cofundador da Genera, da Dasa, explica que os testes genéticos da Genera podem ser feitos por meio da coleta de sangue no laboratório, como se fosse um exame convencional, ou com um kit de coleta, com as instruções para a própria pessoa realizar a sua coleta por saliva.