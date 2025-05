Balada para pais e filhos: raves para bebês são febre no Canadá e nos EUA

Mercado de música eletrônica para crianças. Depois que ele postou um clipe de sua versão da cantiga "Wheels on the Bus" na primavera de 2024, e ela viralizou, Pearce percebeu que havia um mercado para a música eletrônica para crianças. Desde então, ele organiza as raves infantis pela Austrália, Ásia e tem sua futura turnê nos EUA, em junho, já esgotada —são mais de 100 mil ingressos vendidos no mundo todo até o momento.

[Nós que somos] pais millennials gostamos de estar presentes com os nossos filhos. Queremos passar mais tempo com eles, queremos ser os melhores pais que pudermos ser e guiá-los no caminho correto. Este é um evento em que os pais podem levar seus filhos e curtir como um todo, em vez de só levá-los [a um show infantil] e ficar entediado, esperando acabar. [A rave] é algo que todos podemos aproveitar. Lenny Pearce ao Post

Os adultos entusiastas da cena de música eletrônica querem apresentar aos filhos o "código das raves". Festanças famosas no passado por muito álcool, drogas, multidões, fumacê e luzes, elas foram "domadas" nos anos 1990 por uma atmosfera inspirada no movimento hippie dos anos 1970. DJs como Frankie Bones passaram a encorajar a filosofia Plur —peace, love, unity & respect (paz, amor, união e respeito)— no lugar das confusões.