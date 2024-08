'Não quero ser lembrada como a viúva do PC Siqueira', diz Maria Watanabe

Por muito tempo, eu achei que ele era o amor da minha vida , esclarece.

Ódio das redes

Após a morte do influenciador, apenas três dias antes do aniversário de 28 anos de Maria, ela foi barrada de entrar no apartamento pela família do influenciador.

"Imagina de uma hora para outra você perder tudo aquilo que voce construiu? Foi isso que aconteceu. A família do Paulo mudou a senha do apartamento e tudo que era meu ficou lá, não consegui nem pegar minhas calcinhas", esclarece.

O ódio maior, no entando, era o das redes sociais. Diariamente, a modelo era bombardeada por mensagens de ódio, o que a forçou a se afastar de seu trabalho e voltar a morar no Rio de Janeiro com a mãe por um tempo.