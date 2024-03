Isabelita dos Patins: 'Meu sonho seria rever o FHC, ele mudou minha vida'

Trabalhei durante anos na feira do Lavradio [centro do Rio], mas com a pandemia acabou tudo. Fiquei muito triste, era um lugar maravilhoso. Aí o rapaz que cuida da feira de antiguidades da Praça 15 me deu uma barraca, nela vendo minha boneca, relógio, caneca e outras coisas personalizadas.

As pessoas são carinhosas quando descobrem que sou a Isabelita. No início, ia como ela, mas tinha que acordar às 3h da manhã para me maquiar, peruca e a roupa colocava ali mesmo na feira, e a Isabelita surgia. Mas com esse calor passei a ir de Jorge.

Às vezes chegam 30 pessoas pedindo foto, é ótimo, aí digo 'claro, mas você pode comprar um ímã de geladeira de R$ 2?' E a pessoa não tem, mas tá segurando uma cerveja que pagou R$ 10. Isso me cansou um pouco, imagine fazer 30 fotos e não vender nada, mas nunca fui para a feira triste.

Outro dia veio um senhor, ele olhou a minha foto e disse 'como ela era bonita' e que a conhecia da TV, quando disse ser a Isabelita, ele me deu um abraço, quase chorou de alegria. Todos que vão à barraca tem um carinho por mim.

Recentemente, foi um casal, viu a foto e disse 'olha a Isabelita, ela já morreu né?' Achei muito engraçado. Quando apareço em uma novela, na semana seguinte as senhorinhas vêm me visitar na barraca. A feira tá sendo maravilhosa para mim, porque é uma forma de ter outra renda.

Cidadão honorário

Sempre digo, sou brasileiro naturalizado, cidadão carioca e embaixador do Rio de Janeiro. Receber o título de Cidadão Honorário do Rio era um sonho. São 53 anos de carreira, sempre bem recebida em todos os lugares, só tenho boas lembranças. Me sinto realizada e orgulhosa por ser a cara do Rio e a alegria do Carnaval.