Militar reformado e crossdresser afirma ser hétero e lésbica em seus papéis

Como ela se relaciona? E ele?

Imagem: Arquivo pessoal

Solteira, ela esclarece que só se relaciona com mulheres, levantando questionamentos sobre sua orientação sexual. "Já me relacionei com mulheres trans, mas com homens não consigo, não me sinto atraída por eles." Em seguida, explica que uma crossdresser pode ser heterossexual, bissexual ou homossexual.

Sobre Lenival, Susan afirma que ele é hétero, mas que já se relacionou com uma travesti no passado, como uma experiência, mas concluiu que seria melhor com mulheres apenas, dizendo que seu "outro eu" nunca ficou com homens.

Os mais de 30 anos na aviação naval e os dois casamentos heteronormativos, que resultaram em 16 anos de união, podem ter postergado uma vivência mais intensa como Susan, mas não seu surgimento, que aflorou pela primeira vez em público em 2008.

Sobre as ex-esposas e enteados, restou uma breve amizade: "A primeira mulher descobriu e a segunda já sabia, as duas eram evangélicas. Pessoal da igreja é complicado... Aí quando eu quis voltar a me montar, já estava no fim desse segundo casório, a partir daí, não me casei mais", conta ele, que também foi evangélico e não teve filhos.