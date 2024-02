De machismo a alto custo: a saga de mulheres para pilotar um avião

"Resolvi trocar os tribunais pelo céu"

Ana Laysa trocou o direito pelos céus Imagem: Arquivo pessoal

Desafios que nunca impediram Ana Laysa Lucas Sarmento Nery Dantas, 33, de acreditar no sonho de pilotar os aviões que via parquear nos aeroportos que visitava, ainda criança. O processo levou cerca de 7 anos.

Digo que ser minoria não precisa ser considerada uma condição de restrição. Basta ter em mente que você precisa estar preparado. A dedicação vence qualquer barreira. Ana Laysa Lucas Sarmento Nery Dantas, pilota de avião

Roberta Veran Imagem: Arquivo pessoal

Opinião parecida com a de Roberta Veran, 41, comandante da Azul, que trocou os livros e tribunais pelo céu. "Desde a infância, pude acompanhar meu pai na carreira e isso despertou desde cedo esse amor pela profissão. Na época em que terminei o ensino médio, a aviação não vivia um cenário muito atrativo. Por isso me formei em direito e deixei o sonho de ser piloto de lado. Mas quando vi que não me identificava com a carreira no direito, decidi correr atrás do meu sonho e começar do zero", lembra.