Ela recebeu email, foi atrás de crush em Paris e voltou pronta para separar

Já tinha protelado esse término por muito tempo e acho que tinha esperança que meu marido pisasse na bola. Era pura falta de maturidade minha.

Mesmo assim, fiquei com medo da minha decisão. Como eu podia ter certeza que queria viver com alguém depois de apenas dois dias? Afinal, esse foi o tempo que eu e Benjamin passamos juntos todos esses anos, além do dia em que o acompanhei no trabalho. Decidi seguir meu coração.

Candice Vergely

No mês seguinte, Benjamin me convidou para passar o Natal e Ano Novo com sua família. Fiquei 10 dias. No final da minha estadia, ele disse que não acreditava em relacionamento a distância e que viria morar no Brasil comigo.

Durante seis meses, enquanto ele organizava a vida na França para se mudar para cá, nos víamos a cada três semanas: ou eu ia para lá ou ele vinha me ver. Um gasto enorme.

Um mês depois de ele chegar por aqui, eu engravidei de nossa primeira filha. Moramos em São Paulo por três anos, mas ele acabou não se adaptando muito bem. Então, dei uma condição para voltarmos à França: escolhermos um local com sol. Por isso, nos mudamos para a Nice. Nos casamos e temos duas filhas.

Acredito que nosso encontro foi obra do destino. Nos encontramos em um lapso de tempo, em um emprego que eu poderia nem ter conseguido, em um momento em que ele estava de mudança.