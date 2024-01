'Me assumi como mulher trans aos 41 após casamento de 15 anos e 2 filhos'

Sem dúvida a saúde mental é o mais importante. Ela relaciona-se com minha maneira de desabrochar enquanto mulher. É sentir-se bem com as próprias expressões, e com as posturas adotadas frente aos desafios e interações sociais.

Sinto-me cada vez mais empoderada como mulher, e todo esse desabrochar me faz sentir segura. A transição é muito mais psicológica, emocional e social, e segue para toda a vida, pois nós, pessoas trans, assim como qualquer pessoa cis, estamos sujeitas às constantes evoluções.

Resistir para existir

Lideramos o ranking mundial em assassinatos de pessoas trans. É muito difícil sentir um puta orgulho em ser trans, e, ao mesmo tempo, saber que minha vida corre risco caso alguém na rua perceba a minha natureza.

Sofri preconceito direto poucas vezes, e todas com pessoas conhecidas, mas recebo ataques transfóbicos recorrentes através do meu canal no YouTube. Aprendi a lidar com isso, e hoje não ligo para comentários de haters.

Imagem: Arquivo pessoal

A transfobia que vem das pessoas por quem temos carinho é a que mais machuca. Levo alguns dias para me livrar da dor. A gente sofre muito mais preconceito do que as outras letras (LGBTQIA+), não estou desmerecendo a luta dos outros, de forma alguma, mas a comunidade trans é muito mais atravessada pela LGBTfobia, porque a nossa existência é questionada; o mercado de trabalho é mais difícil para nós; sofremos discriminação até para fazer xixi.