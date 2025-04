Como o TikTok alimenta a misoginia entre adolescentes brasileiros

A plataforma é uma das mais populares entre adolescentes e jovens, segundo a pesquisa TIC Kids Online Brasil 2024. Nela, discursos ultrapassados sobre gênero aparecem disfarçados de conselhos sobre masculinidade ou "verdades que ninguém te conta". E o algoritmo aprende rápido: basta assistir a alguns vídeos para o feed ser tomado por esse tipo de conteúdo.

Monitoramento mostra os caminhos do algoritmo

O Núcleo Jornalismo, em parceria com a Revista AzMina, fez um monitoramento inédito durante dois meses no TikTok. Para perceber como as redes sociais influenciam o comportamento dos adolescentes, dois perfis fictícios foram criados na plataforma: o de João, nascido em 2009, e o de Kaio, nascido em 2010.

Inicialmente, os personagens de 14 e 15 anos recebiam vídeos sobre tecnologia e comida. À medida que interagiam com postagens motivacionais e religiosas, passaram a ser expostos a conteúdos de extrema direita, desinformação política e discursos que reforçam estereótipos de gênero.

O objetivo do monitoramento era entender se o feed da plataforma popular entre crianças e adolescentes pode contribuir para a radicalização política, mas a resposta é mais complexa do que parece. Ao contrário do que mostram influenciadores red pills tradicionais, como Andrew Tate (milionário acusado de tráfico humano citado na série "Adolescência"), a misoginia no TikTok começa sutil.

Primeiro os perfis receberam vídeos sobre sonegação de impostos, exaltando figuras como Neymar e promovendo igrejas evangélicas. Depois, apareceram postagens de motivação e autoajuda, seguidas por conteúdos policiais. Até surgirem os vídeos sobre o "valor do homem" e outras ideologias misóginas - que falam mal de mulheres, as querem submissas e pregam o desprezo e até o ódio.