Vereadores pelo país tentam barrar aborto legal; Rio é campeão em projetos

É em Fortaleza, no Ceará, onde atua o vereador campeão de projetos de lei que buscam restringir o direito ao aborto do Brasil. Jorge Pinheiro (PSDB) apresentou sete das 13 matérias legislativas sobre o tema, entre projetos de lei e projetos de indicação.

Uma das estratégias utilizadas pelos parlamentares de extrema direita é a apresentação de matérias como uma indicação, que são uma sugestão ao Poder Executivo. Uma vez aprovada a indicação pelo Plenário, quem ocupa o executivo municipal pode devolver a ideia para a Câmara, como um Projeto de Lei de autoria do Executivo, o que acelera a tramitação da proposta.

Campanhas antiaborto

Os vereadores antiaborto buscam crescimento político entre os eleitores com a pauta. Jorge Pinheiro foi eleito pela primeira vez em 2016 e chega ao seu terceiro mandato em 2025, com quase o dobro de votos da primeira eleição. O vereador cearense é advogado, membro da comunidade católica Shalom e se identifica como um "defensor da vida e da família". Com uma cruz no peito, ele comemora, no seu Instagram, a aprovação de uma emenda à Lei Orgânica do Município, em dezembro de 2024, que estabelece a prioridade de investimento em políticas públicas "entre a concepção e os 6 anos de idade".

Colega de Jorge na Câmara Municipal de Fortaleza, Adriana Gerônimo (PSOL) considera grave essa alteração na Lei Orgânica. A vereadora argumenta que a aprovação vai dificultar o acesso ao aborto legal por adolescentes e vítimas de estupro.

Um dos projetos apresentados pelo vereador, a 'Semana pela Vida' previa a realização de "campanhas de informação a respeito dos malefícios médicos e psicológicos da utilização de anticoncepcionais". Projetos de lei idênticos a esse foram localizados pela reportagem em outras duas cidades do interior do país: Tabuleiro do Norte (CE) e Sete Lagoas (MG).