Por que mulheres engravidam se não desejam ter filhos?

Uma em cada 4 adolescentes que têm relacionamentos íntimos serão vítimas de violência física e/ ou sexual por parte do parceiro até completarem 20 anos - cerca de 19 milhões de meninas no mundo -, conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS). O estudo foi publicado na revista científica The Lancet Child & Adolescent Health, em julho deste ano.

Informações erradas e perigosas

A divulgação mal feita de informações médicas em relação à infertilidade feminina também pode resultar em uma gravidez indesejada. Segundo a ginecologista Halana Faria, do perfil Ginecologia Feminista e colunista d'AzMina, é cada vez mais comum que as pessoas sejam aterrorizadas quanto à dificuldade de engravidar depois dos 35, especialmente depois dos 40 anos. Isso gera um descuido no uso de contraceptivos, vistos como desnecessários, já que a fertilidade estaria muito baixa.

O cenário da maternidade tardia se transformou nos últimos 20 anos: em 2000, apenas 9,1% dos bebês nasceram de mães com 35 anos ou mais, já em 2020, esse percentual subiu para 16,5% do total de nascimentos. O aumento é apontado pela FioCruz em comparação de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DataSUS).

As mesmas características podem ser observadas em pacientes diagnosticadas, por exemplo, com a síndrome do ovário policístico e endometriose. Embora ambas as condições possam afetar a fertilidade — a endometriose está associada à infertilidade em cerca de 30% dos casos — a falta de clareza na comunicação médica frequentemente gera desinformação e insegurança, ressalta Halana Faria.

Evidências científicas

"A maneira como isso tem sido comunicado é muito cruel, baseado em terrorismo, e fazer isso não é boa ciência", afirma a ginecologista Halana. Ela defende que os profissionais devem traduzir dados e evidências científicas para que as pessoas possam fazer uma melhor gestão da sua vida reprodutiva e decidam com base em informação e não no medo.