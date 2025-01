E se signo entrasse no currículo? Zodíaco indica personalidade profissional

Se signo fosse um item do currículo, talvez o dia a dia profissional fosse bem mais fácil, não é mesmo? Isso porque os astros permitem identificar características de personalidade e de comportamento esperadas para cada indivíduo. Mas não é só isso que conta.

Além do signo solar (ligado à data de nascimento), o elemento regente de todo representante do zodíaco tem lá sua influência. Como os 12 signos são divididos entre quatro elementos da natureza, é possível identificar características comuns entre cada trio. Por exemplo, os signos de Fogo (no caso, Áries, Leão e Sagitário) são mais entusiasmados e exalam autoconfiança e franqueza.

Já os de Terra (Touro, Virgem e Capricórnio) têm como principais características a paciência, a determinação e a autodisciplina. Signos de Ar (Gêmeos, Libra e Aquário) são muito mentais, sociáveis e donos de curiosidade alta, enquanto os de Água (Câncer, Escorpião e Peixes) se revelam mais sensíveis, criativos e, também, intuitivos.