Raphael Montes recusou corte de editor em 'Jantar Secreto': 'Muito pesado'

O autor comentou o sucesso da primeira novela original da Max. "'Beleza Fatal' chegou como uma coisa nova, um híbrido entre novela e série. Pra que ter muito personagem? Não tinha núcleo paralelo em que a história era separada. Eu quis começar uma novela muito clássica, personagens bem arquetípicos, e ao longo da novela ir mostrando os outros lados desses personagens."

Raphael Montes conta como começou a escrever suspense: 'Apaixonado pelo gênero'

0:00 / 0:00

Raphael contou como surgiu o amor por escrever obras de suspense. "Comecei a escrever literatura policial e suspense porque sou apaixonado pelo gênero. Comecei gostar de ler por Arthur Conan Doyle e Agatha Christie. Minha tia-avó me apresentou. Meu primeiro livro é dedicado a ela. Ela me deu um livro de cada, li aquilo e quis ser escritor. Já gostava de coisas que me levaram a querer ser escritor. Procurei [gênero policial] algo brasileiro, mas nada vendia muito. Pensei: 'Não tem ninguém fazendo, vou fazer'. Queria ver crime em Copacabana, não queria ver crime em Nova York."

Desculpa Alguma Coisa no UOL

Sem medo de ser cancelada, a escritora e roteirista Tati Bernardi faz seus convidados falarem o que nunca falariam. Os episódios ficam disponíveis toda quarta-feira no YouTube de Universa e no Canal UOL. Assista à entrevista completa com Raphael Montes