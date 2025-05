Evitar decisões impulsivas será essencial; veja a previsão para o seu signo

A segunda semana de maio começa sob a influência da fase crescente da Lua em Leão, trazendo à tona um questionamento essencial: como estamos utilizando o amor em meio a tempos tão turbulentos?

Vivemos um período de desafios e mudanças constantes e essa fase lunar nos convida a sair do automático, buscando nos conectar verdadeiramente com o que pulsa dentro de nós. Não se trata de agir mecanicamente, mas de perceber a diferença entre fazer algo por obrigação e se envolver com aquilo que realmente ressoa em nosso íntimo.

Quando estamos conectados com um propósito genuíno, encontramos significado mesmo diante das dificuldades e atribulações.

No mesmo dia, Plutão inicia seu movimento retrógrado, intensificando o cenário de transformações. Esse trânsito pode trazer revelações importantes, além de permitir que questões antigas sejam finalmente resolvidas.

Desafios e retrocesso

Enquanto alguns caminhos se abrem, outros desafios podem emergir, ampliando a sensação de retrocesso em determinados aspectos. Portanto, é um período que exige paciência e discernimento, pois nem todas as mudanças serão fáceis e algumas situações poderão ser levadas ao limite antes de encontrarem uma solução definitiva.