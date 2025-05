Atrair amor ou espantar inimigo? Conheça 4 simpatias poderosas com alho

Habita a cozinha de toda pessoa um ingrediente para lá de poderoso e cheio de propriedades mágicas: o alho. Além de utilizá-lo no tempero do arroz ou no preparo de outras comidas, é possível colocá-lo em simpatias de proteção e até mesmo de atração amorosa.

Todas as ervas, os legumes e as frutas têm uma energia específica de acordo com suas origens e lendas. Dentro disso, o uso mágico do alho vem de muito tempo atrás e permeia até hoje diversas tradições.

Segundo Paracelso, um antigo alquimista que revelou a regência energética das ervas e outros ingredientes culinários, o alho é regido pelo planeta Marte, associado ao deus grego Ares, que fala sobre coragem. Por isso, ele traz uma característica de proteção, defesa, força e poder pessoal