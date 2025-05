8 lições de prazer para aprender com Touro, signo mais sensual do zodíaco

Preliminares (quase) infinitas

Quem é de Touro nunca vai direto para o "finalmente". Ao contrário, se dedica bastante à fase inicial do sexo, investindo nas preliminares. Carícias, toques, beijos, sexo oral? O taurino não impõe limites ou tempo para deixar a prévia ainda mais excitante.

Sem pressa

Aliás, apostar numa rapidinha pode ser bom de vez em quando para o taurino, mas ele é da turma que prefere muito mais o fluxo bem lento na cama. O nativo de Touro quer viver o momento e, literalmente, sentir todas as sensações que uma boa transa proporciona.

O poder do toque

Touro tem uma coisa muito forte com o tato, graças à ligação com o elemento Terra. Ele sente necessidade de tocar o par. É por isso que as massagens não faltam na hora do sexo. O contato das mãos dele com o corpo do par (e das mãos do par no corpo dele) estimula ainda mais o nativo do signo.