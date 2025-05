Kell Smith diz que hit 'Era Uma Vez' foi a 3ª música que escreveu na vida

Nem todo artista tem a sorte de ver uma das primeiras composições da carreira se tornar um fenômeno nacional, mas com Kell Smith, foi exatamente assim. "Minha terceira música foi 'Era Uma Vez'", contou a cantora no 'Acessíveis', videocast de Titi Müller e MariMoon, do Canal UOL, desta semana.

Lançada em 2017, 'Era Uma Vez' já soma mais de 442 milhões de visualizações no YouTube, consolidando a canção como um marco na música brasileira contemporânea. "Tudo aconteceu de maneira muito intensa comigo", relembrou sobre o sucesso repentino.

Mas antes da repercussão do hit, a cantora já tinha lançado 'Viajar é preciso', a primeira autoral a chegar nos ouvidos do público. "Foi a primeira música que eu compus na vida. Eu já cheguei, lancei e aí as pessoas, de alguma forma, me acharam", disse ela.