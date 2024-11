Sol entra em Sagitário: o que signo que ama liberdade tem a nos ensinar?

Signos do elemento fogo sempre trazem movimento e expansão. Não seria diferente com Sagitário, o grande explorador do zodíaco. Por natureza, esse signo tem como atributos a facilidade de sentir e viver o mundo em liberdade, além de ser um grande otimista e curioso. Sabedoria é palavra de ordem para pessoas de sagitário, que sempre estão em busca de novos horizontes e de expansão.

No dia 21, o Sol começa seu trânsito anual por Sagitário, trazendo a promessa de mais energia para encarar o fim do ano que se aproxima sem desanimar, além de muita autoconfiança para persistirmos com mais afinco pelos nossos objetivos. Afinal, ainda dá tempo de colocar muita coisa em prática antes de 2025 chegar.

Sagitário pode nos ensinar alguns comportamentos

Veja abaixo as lições de Sagitário para todos os signos durante seu trânsito anual, que vai até o dia 21 de dezembro.