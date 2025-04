Ednaldo, quando teremos o treinador da seleção? Pare de enrolar

Tem convocação agora em maio para jogos contra o Equador dia 5/6 em Quito e contra o Paraguai dia 10/6 na Neo Química Arena, em São Paulo, e alguém precisa fazer essa lista.

Se Ancelotti não vem mais e, suponhamos, que Jorge Jesus também não, o que faremos?

Eu iria correndo atrás do Abel Ferreira e, caso não aceitasse, eu iria atrás do Renato Gaúcho, que tenho certeza que aceitaria.

Alguém precisa assumir de vez o cargo de treinador da seleção brasileira e não temos tantas opções assim.

Na minha opinião, o Abel Ferreira é o melhor de todos e tentaria tudo para convencê-lo a trabalhar com a nossa seleção para a Copa.

As nossas chances de fazer uma boa Copa são mínimas do jeito que as coisas estão e já estamos no limite de ficarmos sem comando.