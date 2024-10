Halloween: praticantes de bruxaria contam como comemoram e ensinam rituais

Já Tânia Gori, criadora da Casa de Bruxa, escola de magia natural em Santo André (SP), relembra que é um momento muito importante para saudar entes queridos que já faleceram. "É o momento que precede o Dia de Finados, por isso devemos agradecer toda energia dos nossos antepassados", diz. A bruxa explica que as máscaras e fantasias utilizadas durante o Halloween são essenciais para que a gente não se assuste com os espíritos que estão em terra, assim como o contrário.

Tradição

Algumas crenças pagãs como a Wicca seguem a Roda do Ano, uma espécie de calendário antigo que se baseia nos ciclos da Lua e nas estações do ano para guiar seus rituais, chamados Sabbats. Por isso, o festival comemorado aqui, no hemisfério sul, não é o mesmo comemorado no hemisfério norte. Inverter as datas dos Sabbats serve para que as celebrações coincidiam com o período exato da natureza, que guia todas as festividades.

"Para mim, o festival comemorado agora é Beltane, que dá início à primavera. No entanto, reconheço a importância folclórica da data e acredito que as pessoas podem se conectar profundamente com os Deuses nesta época, afinal, em todo Sabbat abre-se um portal de acesso ao outro mundo. A celebração da vida, da natureza e a conexão com as passagens das estações são muito importantes para nós, Bruxos, onde quer que nós vivamos", conta Claudiney.

Diferentemente do bruxo, Tânia segue os princípios da Bruxaria Natural. Ou seja, baseada puramente nos elementos da natureza. Portanto, não se baseia nas diferenças entre hemisférios. "Na linha filosófica que eu sigo, analisamos a celebração pelos eventos que ocorrem dentro das constelações. Portanto, o Halloween — ou Samhain — é celebrado no trânsito de Escorpião, signo de transformação e de novos começos", explica.

Mulheres Fortes

Rosea Bellator também se denomina Bruxa Natural. Para ela, o Halloween é como qualquer outro dia comemorativo, como o Dia dos Mães, por exemplo. A diferença é que deveríamos homenagear e lembrar todas as mulheres fortes e transformadoras que fizeram parte da nossa ancestralidade. "Afinal, uma bruxa é uma mulher que trabalha com a natureza. Além disso, também celebramos os nossos mortos nesta data."