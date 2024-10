'Mentira tem perna curta', escorpiano? Os ditados populares de cada signo

Touro: "Água mole em pedra dura tanto bate até que fura"

Persistência é uma qualidade taurina. O nativo do signo de Touro é tão insistente quando quer algo que pode demorar o tempo que for, mas ele vai conseguir o que quer. Às vezes, tal comportamento se confunde com teimosia.

Gêmeos: "Quem tem boca vai a Roma"

Por ter uma mente rápida e ter o dom da fala, Gêmeos é o signo mais comunicativo do zodíaco e aquele que mostra grande agilidade para aprender o que for.

Câncer: "Não adianta chorar pelo leite derramado"

Se tem uma característica de Câncer que é marcante é o fato de o nativo ser superemotivo. E, às vezes, ele se prende a situações do passado e não consegue superá-las, mesmo depois de muito tempo.