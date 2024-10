5 filmes mágicos que falam de energia a crianças (e fazem pais refletirem)

Na série, sete tribos vivem em harmonia em Thra, uma terra encantada que tem como principal equilíbrio o Cristal da Verdade, que vive sob os cuidados dos Skesis e proporciona harmonia a todos os povos. Porém, a espécie é corrompida em nome do poder e resolve explorar o grande cristal para obter dotes e a fonte da vida eterna. Com isso, eles acabam gerando uma era de escuridão e exploração.

No entanto, três seres da espécie Gelfling percebem que há algo errado com o planeta e resolvem agir. Nessa trajetória de aventura, algumas mensagens vêm à tona. A primeira delas é a consciência do poder da natureza e de como é dever e todos preservá-la. Mais do que isso, reflete o poder e a influência dos cristais para os povos mais antigos e outras práticas mágicas e místicas que enchem a trama de mistérios.

Os irmãos guardiões

Neste filme de 2016, um restaurante familiar se vê ameaçado quando um novo fast food vira seu vizinho. O comércio é tocado pela avó da família, que vive com filha e neta na parte superior do imóvel. É tradição da matriarca festejar os grandes espíritos e pedir proteção ao restaurante. No entanto, ela adoece e morre, deixando o negócio nas mãos de sua filha.

Com o passar dos anos, a crença no reino espiritual foi ficando cada vez mais rara entre as pessoas e ele acaba entrando em crise. Os irmãos guardiões, que cuidavam daquele lugar, perdem o emprego e são proibidos de ajudar qualquer pessoa na Terra — mesmo as que acreditam em seus poderes.

No entanto, quando percebem que o vizinho está colocando em risco a reputação do restaurante e a sanidade das duas sucessoras, eles decidem agir e mostrar todo seu poder. Raindrop, a neta, é quem se comunica com eles e contribui para que toda mágica possa acontecer.