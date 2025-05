Touro e Capricórnio lideram: quem é você na lista dos signos conservadores?

No mundo das ideias, o escorpiano é difícil de ser convencido, principalmente pela sua desconfiança nata. Já no amor e no sexo, esse conservadorismo é deixado de lado e ele se joga em um vale-tudo. Apesar de ser um signo de transformação, Escorpião é apegado aos seus princípios e persistente, até que consigam mudar sua opinião.

Fixo e do elemento Fogo, o signo de Leão carrega características conservadoras, como a preservação do respeito, do reconhecimento e do "eu". O leonino não abre mão da liderança, nem vai contra seus valores. Ouvir críticas também não combina muito com ele.

Quem é de Virgem se mostra tradicionalíssimo no que diz respeito a se empenhar para fazer o melhor. Crítico e independente, ele sofre com as mudanças e não consegue se distanciar, devido a suas atitudes e crenças conservadoras. Além do mais, crítica e independência andam junto desse nativo.