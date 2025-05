Explica, Freud! Olá, tudo bem? Vamos lá, me conte com o que você sonhou! Sonhei que estava pelado em público, todos riam de mim Sonhei que meus dentes caíram, foi angustiante Sonhei com ex-namorado(a). Olha, foi picante... Este chatbot é um projeto pioneiro, baseado em obras em domínio público e em um universo restrito de informações produzidas pelo UOL. O chatbot tem apresentado resultados muito consistentes, mas não é imune a erros.

Sonhar, idealizar e até se perder um pouco nas emoções faz parte do processo, mas vale ter atenção para não se envolver em ilusões ou repetir padrões que já machucaram antes.

Prazer compartilhado

No dia 4, a Lua crescente em Leão ilumina o lado mais vibrante do amor: o prazer de estar junto, a alegria compartilhada, o coração pulsando com paixão. É uma fase para se permitir sentir leveza, sair da rotina e cultivar conexões que trazem entusiasmo. Já no dia 6, o suporte entre Vênus e Plutão intensifica os laços.

As relações que carregam verdade se tornam mais sólidas, enquanto aquelas que já estavam frágeis podem passar por uma transformação inevitável. O que fica? O que precisa mudar? Será a hora de encarar essas perguntas com coragem. E temos uma bela força para isso, conforme a Lua for chegando em sua fase cheia, no dia 12, em Escorpião.

Ouvir com presença

Mercúrio em Touro pede conversas honestas e sentimentos vividos na prática. É tempo de falar o que se sente, ouvir com presença e demonstrar amor em gestos concretos. Porém, há um alerta: teimosia e resistência podem atrapalhar o fluxo das relações.