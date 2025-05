Explica, Freud! Olá, tudo bem? Vamos lá, me conte com o que você sonhou! Sonhei que estava pelado em público, todos riam de mim Sonhei que meus dentes caíram, foi angustiante Sonhei com ex-namorado(a). Olha, foi picante... Este chatbot é um projeto pioneiro, baseado em obras em domínio público e em um universo restrito de informações produzidas pelo UOL. O chatbot tem apresentado resultados muito consistentes, mas não é imune a erros.

No dia 4, Plutão inicia sua retrogradação, trazendo uma fase de reflexão profunda sobre transformações, conexão com o coletivo e com a tecnologia. Este movimento nos desafia a compreender melhor as mudanças em curso e a revisar nossas ideias e participações no mundo digital e social.

A Lua cheia do dia 12, em Escorpião, intensifica emoções e revela aquilo que estava oculto. A necessidade de transformação se acentua e situações que fogem ao nosso controle podem emergir.

Com o embate entre Mercúrio e Plutão, o momento pede cautela com pensamentos obsessivos. Será importante evitar remoer o passado e canalizar a energia para atividades mais construtivas.

Entre os dias 18 e 24, Mercúrio se encontra com Marte e Urano, gerando um cenário dinâmico, repleto de ideias e insights. Contudo, a pressa e a impulsividade podem ser armadilhas.

Será um período ideal para testar novas abordagens e se libertar de padrões limitantes, mas sem precipitações. O ideal é dar espaço para ajustes antes de tomar decisões definitivas.