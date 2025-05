Ano novo das Bruxas acontece hoje e é dia propício para honrar os mortos

Quem disse que o Halloween acontece, necessariamente, no dia 31 de outubro? Se remontarmos às origens dessa comemoração, iremos chegar às práticas pagãs de celebrar a passagem das estações do ano com ritualísticas típicas. Essas celebrações eram feitas principalmente pelos celtas, um conjunto de povos originários de regiões da Europa e da chamada Ásia menor, onde hoje é a Turquia. Ao se conectarem com as estações do ano, esses povos honravam a ciclicidade da natureza.

Uma dessas festividades, talvez a mais conhecida, é Samhain, celebração histórica que deu origem ao Dia das Bruxas. Por marcar o ápice do outono e a aproximação do inverno, o que no hemisfério norte acontece entre o dia 30 de outubro e 1º de novembro, era o momento de se preparar para os tempos mais frios e escuros proporcionados pelas baixas temperaturas e pela distância do Sol em relação à Terra.