Não só em casa, mas à frente dos negócios: João de Deus e a impunidade

Alcântara escreve também que pessoas usando branco — código de vestimenta dos frequentadores do centro espiritual de Abadiânia (GO)— têm sido vistas por vizinhos à procura da mansão em Anápolis. A família nega que João Teixeira continue a atender seguidores, embora nada o impeça de fazê-lo.

A Casa de Dom Inácio de Loyola, a poucos quilômetros dali, continua funcionando e recebendo fiéis, mesmo sendo o local dos crimes pelos quais seu dono foi condenado a quase cinco séculos de prisão.

Apesar de João de Deus ter sido afastado em dezembro de 2018, quando as denúncias contra ele foram divulgadas pelo jornal O Globo e pelo programa Conversa com Bial, o centro espiritual onde ele guardava dinheiro e armas nunca foi fechado aos visitantes.

Acusado de estuprar fiéis em busca de cura ao longo de mais de quatro décadas, ele foi preso preventivamente, passou 15 meses na cadeia, mas foi beneficiado pela pandemia da Covid e mandado para prisão domiciliar em março de 2020. Em 2021, chegou a voltar para a cadeia, a pedido do MP, mas no mês seguinte foi liberado para casa por supostos problemas de saúde.

Das centenas de vítimas que procuraram as autoridades, o Ministério Público de Goiás reuniu 66 mulheres em 15 diferentes denúncias, a maior parte delas por estupro de vulnerável. Outras 120 mulheres, de casos já prescritos, foram listadas como "testemunhas de colaboração". A Justiça o sentenciou a quase 500 anos de prisão, e os recursos estão tramitando lentamente.

Entre as fiéis que violentou, há sobreviventes de todas as regiões do Brasil e de ao menos dez países. Crianças não foram poupadas: 5% das vítimas tinham menos de 13 anos na época dos crimes, e 13% tinham entre 14 e 17. A faixa etária que predomina é de 18 a 30 anos.