Caso Neil Gaiman levanta debate sobre BDSM e consentimento

Só que as mulheres ouvidas pela revista "New York", em uma ampla reportagem publicada nesta semana, contam que disseram "não" com ênfase, e ele continuou a subjugá-las, humilhá-las e estuprá-las.

As supostas práticas sadomasoquistas não haviam sido acordadas antes, preceito básico para separar o que é BDSM do que é abuso.

Em alguns dos casos, ele se aproveitou de mulheres muito mais jovens, que se aproximaram como fãs de sua obra, ou de pessoas que trabalhavam para ele. Com uma exceção, as histórias levantadas pela revista aconteceram quando Neil Gaiman, hoje com 64 anos, já tinha passado dos 40.

A antropóloga Beatriz Accioly Lins, especializada em violência contra mulheres, observa que "as mulheres que aparecem na matéria estavam em situação de extrema vulnerabilidade, inclusive financeira. Uma delas trabalhava como babá em troca de moradia durante a pandemia e outra como caseira com a promessa de doação de uma parte do terreno (que não se realizou)".

Para Accioly Lins, que é uma das autoras do livro "Precisamos falar de consentimento" (Bazar do Tempo), "o modus operandi descrito é muito semelhante ao de outros homens poderosos: mulheres jovens, 'fãs', em situação de adoecimento psíquico e/ou dificuldade financeira".

Ela ressalta ainda que "o consentimento pode ser viciado pelo desejo de agradar, o desejo de sobreviver, até mesmo o desejo de autodestruição — o que não isenta o cenário da coerção e da violência. São muitos fatores em jogo que precisam ser levados em conta".