Força de Bella está no 'não' à cultura de empresas que protegem abusadores

Em mais um caso de "todo mundo já sabia", os desentendimentos de Cauã Reymond e Bella Campos em "Vale Tudo" o expuseram como um homem "machista, agressivo e debochado". Não pareceu novidade para quem já tinha trabalhado — ou se relacionado — com o ator.

Andréia Horta, que contracenou com ele na novela "Um lugar ao sol", escreveu numa rede social, sem citá-lo: "Quando um homem tóxico, misógino, violento, abusivo, ardiloso, perverso, mau caráter é denunciado isso precisa ser escutado e medidas serem tomadas. Sofrer as consequências disso com as pessoas fingindo que não veem é no mínimo doloroso e revoltante. Isso acontece todos os dias".

A atriz jogou duas perguntas no ar: "Por que esses homens seguem impunes fazendo o que fazem? Que tipo de atitude da sociedade segue protegendo o agressor?".