Vergonha não mudou de lado: Pelicot é celebrada, mas milhares são atacadas

A francesa Gisèle Pelicot foi considerada pela revista "Time" uma das 100 pessoas mais influentes de 2025. No texto em sua homenagem, a ativista e escritora Gloria Steinem, um ícone da luta feminista, afirmou que "todas as manhãs, quando Gisèle chegava de cabeça erguida a um tribunal francês, ela se recusava a ser dominada pela ordem patriarcal que por tanto tempo subjugou as mulheres".

Ao abrir mão do sigilo em seu processo e permitir que o mundo visse as imagens das violências que sofreu, Gisèle Pelicot colocou em prática uma das bandeiras que defende: "Que a vergonha mude de lado".

Sua coragem a fez celebrada pelo mundo como um símbolo da luta contra o estupro. Gloria Steinem a comparou a Gandhi por desafiar a violência que é parte do sistema e contribuir para o avanço dos direitos humanos.