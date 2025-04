STF pode anular decisão que absolveu acusado de violentar Mari Ferrer

Um ano antes, Mari Ferrer precisou implorar por respeito na audiência que colheu o seu depoimento. Ela afirma ter sido dopada e violentada no beach club Café de la Musique, em Florianópolis, em dezembro de 2018, quando tinha 21 anos. Foi a investigação policial, e não Mariana, quem apontou Aranha como autor do crime.

Em 2020, diante de juiz e promotor, ela foi constrangida e humilhada pelo advogado de defesa, Cláudio Gastão da Rosa Filho, que chegou a dizer que "jamais teria uma filha" do seu "nível".

Mariana se dirigiu ao juiz do caso, Rudson Marcos, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina: "Excelentíssimo, eu tô implorando por respeito, nem os acusados de assassinato são tratados do jeito que estou sendo tratada, pelo amor de Deus, gente. O que é isso?".

Mesmo assim, a audiência seguiu. E o réu acabaria absolvido, em decisão confirmada pela segunda instância.

Em 2023, Rudson Marcos foi penalizado pelo Conselho Nacional de Justiça com uma advertência, por ter se omitido e permitido os "excessos de comportamento do advogado".

Na decisão, o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF e do CNJ, afirmou que Marcos não cumpriu o seu papel: "Cabe ao juiz evitar que a testemunha ou a vítima seja constrangida e humilhada. Foi uma conduta grosseira e machista que precisava da intervenção do juiz. As imagens divulgadas fazem com que as vítimas de violência sexual passem a temer o Judiciário".