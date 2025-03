Caso Silvio Almeida: tudo que se sabe e de onde vem o receio de denunciar

Para traçar a "anatomia do escândalo sexual que derrubou Silvio Almeida", a jornalista ouviu 39 pessoas. O ex-ministro se recusou a falar com a revista, mas cinco fontes ligadas a ele concordaram em dar depoimentos. Depois de ser procurado pela repórter, Almeida optou por divulgar a sua versão em rede social e entrevista ao UOL. Ele nega as acusações.

Se houve crime ou não cabe à Justiça decidir. O que existe é um inquérito em curso na Polícia Federal, que, segundo a revista, já ouviu cinco vítimas e o ex-ministro. A expectativa é que seja concluído em abril e que Almeida seja indiciado.

A vítima mais célebre do caso, Anielle Franco, tem os episódios de assédio reconstituídos pela revista. São ao menos cinco momentos diferentes, num escalonamento que foi acompanhado por amigas íntimas da ministra, testemunhas importantes para dar a materialidade que o próprio Almeida aponta como necessária para uma condenação.

Segundo a reportagem, ela ficou desconfortável desde as primeiras investidas, que aconteceram quando a companheira de Almeida estava grávida do primeiro filho do casal.

O que começou com um elogio invasivo — "você está linda e cheirosa", em 30 de dezembro de 2022 —, se transformou em "vontade de morder e lamber" e piorou até chegar a "vontade de te foder com raiva", deixando a ministra paralisada.

Congelar é uma reação comum às vítimas de crimes sexuais: é uma estratégia de defesa do corpo, que perde a capacidade de calcular como se defender.