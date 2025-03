Fenômeno 'Adolescência' joga luz sobre o perigo da machosfera digital

O ator e criador Stephen Graham diz que teve a ideia ao ler duas notícias, com distância de alguns meses, de meninos que mataram meninas, a facadas.

Se Jamie é só um garoto, se ele ainda faz xixi nas calças e dorme com um bicho de pelúcia, de onde poderia sair tanta violência? Se ele não tem discernimento, autonomia e capacidade de entender a gravidade e as consequências de um assassinato, de quem é a culpa?

Os autores escapam de explicações fáceis — um pai violento, um lar abusivo, grandes privações financeiras. Jamie não tem esses problemas. Ele vem de uma família comum, com pai e mãe que ralam e tentam o tempo todo acertar. Sua irmã mais velha é sociável e carinhosa. Seu pai fica a seu lado, atento e preocupado com o seu bem-estar. A relação do marido com a mãe do menino é relativamente horizontal, sem sinais de maus-tratos ou de opressão.

Ao fazer essa escolha, os roteiristas dividem o problema com a gente. Fica claro que os adolescentes saíram do controle das escolas e dos adultos responsáveis por eles. Imerso no mundo digital que acessa dentro do seu quarto, Jamie vai se tornando um desconhecido dos pais.

O policial que investiga o caso não consegue sequer entender a linguagem em emoticons exposta nas redes sociais do menino e da vítima.

Quando o filho do investigador dá um toque nele sobre a vergonha que está passando ao interrogar adolescentes, ouve palavras como "incel" e "red pill". E está aí a primeira dica do "motivo" que tanto procura.