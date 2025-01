Misoginia organizada: fórum de e-mails de ontem é o grupo de zap de agora

Há dez dias, a elite intelectual do eixo Rio-SP está obcecada por um podcast — com rápidos intervalos para celebrar Fernanda Torres e repudiar Donald Trump. No centro do debate, um episódio do Rádio Novelo Apresenta ("CPF na nota?") em que a escritora Vanessa Barbara relata as violências cometidas por seu ex-marido, num casamento encerrado há 14 anos.

Não bastassem os gritos, as mentiras e manipulações dentro de casa, ela era humilhada em praça pública. O seu então parceiro, aquele em quem ela confiou os seus segredos, o seu corpo, as suas vulnerabilidades, fazia dela motivo de chacota para no mínimo 14 amigos, num fórum macabro que, ali no início dos anos 2010, se sustentava num grupo de e-mails.

Quinze homens da "nata" literária e jornalística sudestina — homens feitos, não uns moleques — usavam aquele canal para, enquanto ninguém estava olhando, colocar as mulheres no lugar em que acham que nos cabe.