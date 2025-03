Pregar perdão a agressores aumenta o risco de violência contra a mulher

No mês da mulher, e no dia da divulgação de dados que mostram que as brasileiras nunca sofreram tanta violência, uma mulher usou o palco para prestar um desserviço à causa.

A cantora Baby do Brasil, ex-Novos Baianos e uma figura de importância histórica para a música, pregou o perdão a abusadores.

"Se teve abuso sexual, perdoa. Se foi da família, perdoa", disse, em tom edificante e evangelizador, a uma plateia lotada numa boate paulistana que já foi um templo de vanguarda.