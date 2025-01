Cerco velado ao aborto revela postura do governo contra ciência e mulheres

Saiu de dentro da Casa Civil a ordem para derrubar a resolução que procura garantir o atendimento humanizado a crianças e adolescentes estupradas que precisem acessar o direito ao aborto legal.

Apesar das manobras do governo petista e da extrema-direita, o documento acabou aprovado, estabelecendo protocolos de proteção às vítimas no momento de interromper a gestação fruto de violência.

As diretrizes não interferem na legislação existente no Brasil desde 1940, apenas estabelecem boas práticas, que hoje não são seguidas na maior parte do país, para evitar revitimização, constrangimento ou a imposição de obstáculos ilegais no acesso ao aborto.